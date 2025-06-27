اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"

أعدمت اليابان اليوم الجمعة رجلًا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.



وكان قد حكم على تاكاهيرو شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه لثماني نساء ورجل واحد في شقته في مدينة زاما في كاناغاوا بالقرب من طوكيو في عام 2017. ولقب "بقاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة.



وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقًا، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع".