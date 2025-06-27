ميرتس: على الإتحاد الأوروبي إبرام إتفاق تجاري سريع وبسيط مع أميركا

رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الخميس أنه على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقًا تجاريًا "سريعًا وبسيطًا" مع الولايات المتحدة بدلًا من اتفاق "بطيء ومعقد".



وجاءت تصريحات ميرتس في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التكتل تلقى مقترحًا جديدًا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاعهما التجاري عبر الأطلسي.



ومع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في التاسع من تموز، أكد ميرتس أن الوقت هو جوهر المسألة.



وقال للصحفيين: "لدينا أقل من أسبوعين حتى التاسع من تموز ولا يمكن الوصول إلى اتفاق تجاري معقد خلال ذلك الوقت".



وأضاف ميرتس أن الصناعات الألمانية مثل المواد الكيميائية والأدوية والهندسة الميكانيكية والصلب والألمنيوم والسيارات مثقلة بالفعل برسوم جمركية مرتفعة، ما يعرض الشركات للخطر.



وأشار إلى أن فون دير لاين اقترحت على الدول الأوروبية إنشاء منظمة تجارة جديدة يمكنها أن تحل تدريجيًا محل منظمة التجارة العالمية التي واجهت صعوبة في أداء مهامها بفاعلية في السنوات القليلة الماضية.



وذكر أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى ولكنها قد تتضمن آليات لحل النزاعات، على غرار الدور الذي يفترض أن تضطلع به منظمة التجارة العالمية.



وقال: "تعلمون جميعًا أن منظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل".



وفي ما يتعلق بملف التجارة، قال ميرتس إن قادة الاتحاد الأوروبي "متحدون بشكل أساسي" في ما يتعلق برغبتهم في استكمال اتفاق تجاري مع السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه لم تنشب سوى "خلافات صغيرة" بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق.