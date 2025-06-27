ماكرون: على الإتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن فرنسا تريد اتفاقًا تجاريًا سريعًا وعمليًا مع الولايات المتحدة، لكن بلاده لن تقبل بشروط غير متوازنة.



وأوضح ماكرون للصحفيين في بروكسل بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي أنه يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل.



وأشار إلى أنه إذا بقي المعدل الأساسي للرسوم الجمركية الأميركية البالغ 10 بالمئة كما هو، فإن رد أوروبا يجب أن يكون له تأثير مماثل.



وقال ماكرون: "يجب ألا ينظر إلى حسن نيتنا على أنه ضعف".