فون دير لاين: الإتحاد الأوروبي تلقى أحدث مقترح تفاوضي من أميركا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي تلقى "أحدث وثيقة أميركية" بشأن إجراء مزيد من المفاوضات حول الرسوم الجمركية.



وقالت في تصريحات للصحفيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة".



وأضافت: "إننا نقيمها... رسالتنا اليوم واضحة. نحن مستعدون لإبرام اتفاق. وفي الوقت نفسه، نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مرض... سندافع عن المصلحة الأوروبية عند الحاجة".