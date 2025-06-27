زعماء الإتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر

ذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن زعماء التكتل اتفقوا اليوم الخميس على تمديد أجل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا لستة أشهر أخرى.

