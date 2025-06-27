هجوم أوكراني بمسيرات يقيد حركة المرور على جسر في فولغوغراد الروسية

أعلنت إدارة حاكم منطقة فولغوغراد الروسية اليوم الجمعة أنه تم تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون موقتًا لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني "ضخم" بالطائرات المسيرة.وفي منشور على تطبيق تيليغرام، نقلت إدارة المنطقة عن أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد قوله إن المهندسين العسكريين يعملون في الموقع، مضيفًا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.ولم يتضح بعد ما إذا كان الجسر الواقع على نهر الدون، وهو خامس أطول جسر في أوروبا، قد تضرر.وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تيليغرام إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 39 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، منها 13 مسيرة فوق فولغوغراد.وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تيليغرام أن مطار فولغوغراد أغلق لأكثر من ثلاث ساعات ثم استؤنفت الرحلات الجوية قبيل الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش).