روسيا: إصابة مراسل صيني في هجوم أوكراني بمسيرة على كورسك

أعلنت السلطات الروسية في وقت متأخر من أمس الخميس أن هجومًا أوكرانيًا بطائرة مسيرة على منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا أدى إلى إصابة مراسل حربي من قناة فينيكس التلفزيونية الصينية، وحثت الأمم المتحدة على الرد على الحادث.وقال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك على تطبيق تيليغرام: "قصفت طائرة مسيرة أوكرانية قرية كورينيفو في منطقة كورينفسكي... أصيب المراسل لو يوقوانق وعمره 63 عامًا بجروح، وكان قد ذهب إلى المنطقة الحدودية بمفرده".وأوضح خينشتاين في منشور لاحق أن الصحفي يعاني من جروح في رأسه وبعد العلاج رفض البقاء في المستشفى.ودعت وزارة الخارجية الروسية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى إلى "الرد السريع وإجراء تقييم مناسب" للحادث.وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية في منشور على تيليغرام: "يشير الهجوم محدد الهدف إلى نية نظام كييف إسكات ممثلي أي وسيلة إعلامية تسعى لنقل معلومات موضوعية".ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقارير بشكل مستقل. ولم تستجب وزارة الخارجية الأوكرانية ولا مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.وأوردت قناة فينيكس التلفزيونية تقارير عن الحادث لكنها لم تصدر بيانًا منفصلًا.ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية، فإن لو يغطي أخبار الحرب منذ أيامها الأولى. وبدأت روسيا الحرب بغزو واسع النطاق على أوكرانيا في شباط 2022.