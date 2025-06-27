بي.بي.سي: الشرطة البريطانية تعتقل 4 أشخاص بعد رش طائرتين بالطلاء في قاعدة عسكرية

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة أن الشرطة البريطانية اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتصل باحتجاج مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي تم خلاله رش طائرتين عسكريتين بالطلاء في قاعدة جوية.