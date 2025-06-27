أطباء بلا حدود: مؤسسة غزة الإنسانية تتسبب "بمجازر متكررة"

طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة".



ولفتت أطباء بلا حدود في بيان، الى أن مؤسسة غزة الإنسانية التي أطلقت الشهر الماضي "بدعم وتمويل من إسرائيل والولايات المتحدة صممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الإمدادات"، مطالبة بوقف نشاطها "فورا".