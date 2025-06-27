الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفيرة الأميركية تنهي مهمتها في موسكو من دون تعيين خلف لها
أخبار دولية
2025-06-27 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السفيرة الأميركية تنهي مهمتها في موسكو من دون تعيين خلف لها
أنهت السفيرة الأميركية لين ترايسي مهمتها في موسكو، لتترك رئاسة البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا شاغرة في ظل الجمود الذي يحكم محاولات التقارب بين القوتين العظميين التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته الى البيت الأبيض.
ولم يعيّن الرئيس الأميركي بعد خلفا لترايسي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة بعثة بلادها في العاصمة الروسية، علما بأن مهمتها التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن، استمرت عامين ونصف عام.
واعتمد الجمهوري ترامب مقاربة مغايرة مع روسيا مقارنة بسلفه الديموقراطي، اذ أجرى سلسلة اتصالات مع بوتين وألمح الى امكانية تعزيز العلاقات الدبلوماسية، في تناقض مع العزلة التي فرضتها الدول الغربية على الكرملين على خلفية حرب أوكرانيا.
وأعربت ترايسي في رسالة نشرتها السفارة عبر منصات التواصل عن اعتزازها "بتمثيل بلادها في موسكو في هذا الوقت الصعب". واستخدمت في رسالتها أبياتا من قصيدة للروسي ألكسندر بوشكين.
وأجرى دبلوماسيون روس وأميركيون جولات مباحثات عدة منذ عودة ترامب الى سدة الرئاسة في كانون الثاني 2025، تطرقت الى مواضيع عدة منها الحرب في أوكرانيا وتبادل السجناء وتطبيع نشاطات البعثتين في موسكو وواشنطن.
لكن روسيا اعتبرت الأربعاء أن الولايات المتحدة "ليست مستعدة" لرفع القيود المفروضة على عمل البعثتين، والمتأثر بالتوترات الحادة بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأعلنت موسكو في 16 حزيران أن واشنطن ألغت الاجتماع الثنائي المقبل بشأن تطبيع عمل سفارتيهما.
وأقر الكرملين بأن "العديد من العقبات" لا تزال قائمة في العلاقات مع واشنطن، واعتبر تاليا أنه "من غير المرجح أن نأمل في تحقيق نتائج سريعة".
ولم يخف ترامب في الآونة الأخيرة غضبه من بوتين لعدم موافقته على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، كما كان يريد الرئيس الأميركي.
وإلى جانب القضية الأوكرانية، يريد الروس والأميركيون أيضاً مناقشة قضايا مثل علاقاتهم الاقتصادية، والبنية الأمنية في أوروبا، ومراقبة الأسلحة.
أخبار دولية
السفيرة الأميركية
موسكو
لين ترايسي
التالي
غارة روسية على مدينة سامار
ثلاثة قتلى و14 مصابا في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-17
السفيرة الأميركية السابقة لدى كييف تعلن أنها استقالت من منصبها بسبب سياسة ترامب إزاء الحرب
أخبار دولية
2025-05-17
السفيرة الأميركية السابقة لدى كييف تعلن أنها استقالت من منصبها بسبب سياسة ترامب إزاء الحرب
0
آخر الأخبار
2025-05-26
مؤسسة إغاثة غزة تعلن تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا موقتا لها
آخر الأخبار
2025-05-26
مؤسسة إغاثة غزة تعلن تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا موقتا لها
0
أخبار لبنان
2025-06-08
جيروزاليم بوست: توافق أميركي-إسرائيلي على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-06-08
جيروزاليم بوست: توافق أميركي-إسرائيلي على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-06-16
الجيش الإسرائيلي: نعمل لتحقيق أهدافنا وعندما ننهي هذه المهمة سنبلغ الجمهور بذلك
آخر الأخبار
2025-06-16
الجيش الإسرائيلي: نعمل لتحقيق أهدافنا وعندما ننهي هذه المهمة سنبلغ الجمهور بذلك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:15
ترامب للمرشد الإيراني: "لقد هزمت شرّ هزيمة"
أخبار دولية
13:15
ترامب للمرشد الإيراني: "لقد هزمت شرّ هزيمة"
0
أخبار دولية
12:24
ترامب: إيران ترغب في عقد لقاء
أخبار دولية
12:24
ترامب: إيران ترغب في عقد لقاء
0
أخبار دولية
12:21
بعد قرار المحكمة العليا... ترامب يتعهد بتمرير "العديد" من السياسات
أخبار دولية
12:21
بعد قرار المحكمة العليا... ترامب يتعهد بتمرير "العديد" من السياسات
0
أخبار دولية
12:06
عراقجي: احتمالية أن ترفض طهران أي طلب زيارة المواقع النووية
أخبار دولية
12:06
عراقجي: احتمالية أن ترفض طهران أي طلب زيارة المواقع النووية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-04-09
فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028
رياضة
2025-04-09
فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028
0
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
0
أخبار دولية
2025-04-03
وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا المشترك مع فرنسا منع إيران من حيازة سلاح نووي
أخبار دولية
2025-04-03
وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا المشترك مع فرنسا منع إيران من حيازة سلاح نووي
0
آخر الأخبار
2025-04-14
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
آخر الأخبار
2025-04-14
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
12:57
البقاع في استقبال ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع: أرض الحب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
12:57
البقاع في استقبال ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع: أرض الحب والسلام
0
أخبار لبنان
11:54
وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان
أخبار لبنان
11:54
وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان
0
أخبار لبنان
08:35
اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة
أخبار لبنان
08:35
اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة
0
أمن وقضاء
08:27
غارات إسرائيلية عنيفة جنوباً... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:27
غارات إسرائيلية عنيفة جنوباً... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
جولة ذخائر القديسة تريزيا مستمرة... ومحطتها في جديدة المعلقة في زحلة
أخبار لبنان
08:10
جولة ذخائر القديسة تريزيا مستمرة... ومحطتها في جديدة المعلقة في زحلة
0
أخبار لبنان
06:24
المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية :الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد
أخبار لبنان
06:24
المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية :الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
06:10
الراعي: نعمة القلب الأقدس مطلوبة لقادة الوطن كي يحملوا هم الشعب
تقارير نشرة الاخبار
06:10
الراعي: نعمة القلب الأقدس مطلوبة لقادة الوطن كي يحملوا هم الشعب
0
أمن وقضاء
04:26
إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
04:26
إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:30
قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
أخبار لبنان
16:30
قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
3
منوعات
13:30
تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
منوعات
13:30
تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
4
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
5
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
6
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
7
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
8
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More