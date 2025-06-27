غارة روسية على مدينة سامار

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب 23 آخرين، أربعة منهم في حال خطيرة، في غارة جوية روسية على مدينة سامار، وفق ما أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا.

وقال سيرغي ليساك على تلغرام: "قتل الروس خمسة أشخاص وأحصينا حتى الآن 23 جريحًا أربعة منهم في حال خطيرة"، بعد "هجوم صاروخيّ” على سامار أدى إلى "اندلاع حريق".

جاءت هذه الضربة الروسية الجديدة بعد يومين من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أنه "مستعد" لشراء أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت، وهي ضرورية لإحباط القصف الروسيّ.

تقع سامار شمال شرق مدينة دنيبرو الكبيرة، على بعد أقل من 150 كيلومترًا من الجبهة الشرقية، حيث تواجه القوات الأوكرانية صعوبات أمام الجيش الروسيّ الذي يهدد بدخول منطقة دنيبروبيتروفسك.