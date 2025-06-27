بعد قرار المحكمة العليا... ترامب يتعهد بتمرير "العديد" من السياسات

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار "رائع" أصدرته المحكمة العليا يحد من سلطة القضاة الفدراليين في تعليق الإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية، متعهدا بتمرير "العديد" من السياسات الأخرى.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها".