ترامب: إيران ترغب في عقد لقاء... ونحن نقف إلى جانب لبنان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل.



وأعلن ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران.

وبشأن لبنان، قال ترامب: "نقف إلى جانب لبنان ونحاول تصحيح الأمور".