ترامب للمرشد الإيراني: "لقد هزمت شرّ هزيمة"

حرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرد على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي قلل الخميس من أثر الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية، وخاطبه قائلا: "لقد هزمت شرّ هزيمة".



وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض متوجها الى خامنئي: "أصغ إلي. أنت رجل يتحلى بإيمان عظيم، رجل يحظى باحترام كبير في هذا البلد. عليك أن تقول الحقيقة، لقد هزمت شرّ هزيمة. إسرائيل أيضا تعرضت لضربات كبيرة. لقد تعرضتا (اسرائيل وايران) معا لضربات كبيرة".