ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فورا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فورا"، مشيرا إلى ضريبة الخدمات الرقمية في البلد المجاور، مشيرا الى أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي كل المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري".