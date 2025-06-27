وزير الخارجية الإسرائيلي: "من واجب" العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "من واجب" العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية.



وقال ساعر عبر منصة اكس إن "اسرائيل تحركت في اللحظة الأخيرة في وجه تهديد وشيك لها وللمنطقة وللمجتمع الدولي. إيران تواصل الدعوة الى إزالة اسرائيل والتحرك (من أجل تحقيق ذلك). من واجب المجتمع الدولي أن يمنع، بكل الوسائل الملائمة، النظام الأكثر تطرفا في العالم من حيازة السلاح الأكثر خطورة".