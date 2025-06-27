ترامب يعلن أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات عن إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أوقف على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد أن قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن بلاده حققت انتصارا على الولايات المتحدة.



وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل".



وأضاف: "تلقيت بيانا مليئا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فورا عن كل أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه منع اغتيال المرشد الأعلى الإيراني. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "لقد أنقذته من موت قبيح ومهين للغاية".