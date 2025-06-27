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الكونغو الديموقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطن

أخبار دولية
2025-06-27 | 15:16
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الكونغو الديموقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطن
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الكونغو الديموقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطن

وقعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديموقراطية.
     
ويستند الاتفاق الذي رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المبادئ التي تمّت الموافقة عليها بين الدولتين في نيسان، وتتضمّن أحكاما بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلّحة.
     
وتمّ توقيع الاتفاق بشكل رسمي خلال احتفال نُظّم في واشنطن، في حضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه في الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه اندوهوجيريهي.
     
وقال روبيو: "إنّها لحظة مهمة بعد ثلاثين عاما من الحرب"، مشيرا الى أنّه لا يزال هناك "الكثير للقيام به". 
     
من جانبه، قال الوزير الرواندي إنّ الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي تمّ التعهّد به... لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا والميليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقّق". 
          
وقال ترامب في وقت سابق الجمعة: "تعرفون، لقد تقاتلوا لسنوات... وكان الأمر عنيفا. واليوم نوقع معاهدة سلام. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، سيعرفون السلام. هذا أمر بالغ الأهمية". 
     
وأدت قطر دور الوسيط أيضا في هذا الاتفاق. واستُضيف الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة في منتصف آذار. ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيسَين في البيت الأبيض في تموز.

أخبار دولية

الكونغو الديموقراطية

رواندا

اتفاق سلام

الولايات المتحدة

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