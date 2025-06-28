عراقجي: إذا كانت لدى ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة

أدان وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، التصريحات "المهينة وغير المقبولة" للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب التي زعم فيها أنه أنقذ المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي من "موت قبيح ومخز".

وكتب عراقجي على حسابه على منصة اكس: "إذا كانت لدى الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى في إيران، آية الله العظمى الخامنئي، وأن يكف عن إيذاء الملايين من مؤيديه المخلصين".

وأضاف: "الشعب الإيراني العظيم والقوي الذي أظهر للعالم أنه لم يكن أمام النظام الإسرائيلي خيار سوى اللجوء إلى بابا لتجنب أن يسوى بالأرض بصواريخنا، لا يتقبل التهديدات والإهانات".