ترامب: كنت أعلم مكان وجود خامنئي ولم أسمح بالقضاء عليه

كشف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عمله، خلال الأيام الماضية، على إمكان رفع العقوبات وأمور كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة للتعافي.

وقال: “على إيران أن تعود إلى النظام العالميّ وإلا ستزداد الأمور سوءًا بالنسبة لها”.

وأوضح أنّه، في المرحلة الأخيرة من الحرب، طالب إسرائيل بإعادة مجموعة كبيرة من الطائرات كانت متجهة لطِهران.

وأكّد علمه مكان وجود المرشد الإيرانيّ علي خامنئي “ولم يسمح لإسرائيل أو القوات المسلحة الأميركية بالقضاء عليه”.

وتساءل ترمب: “لماذا يقول خامنئي إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل وهو يعلم أن تصريحاته كذبة والأمر ليس كذلك”؟