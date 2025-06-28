الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة إستشهاد 23 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال في ضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي السبت في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ أكثر من عشرين شهرا.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس، إنه نقل اليوم "23 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية عدة استهدفت خصوصا خياما للنازحين" في مناطق مختلفة في القطاع.



وكشف بصل أن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 21 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا في شمال القطاع.



وذكر بصل أن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا "شهيدين إثنين على الأقل وعددا من الإصابات، بنيران الاحتلال الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة" في وسط قطاع غزة.

