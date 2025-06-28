قادمة من لبنان... ضبط 500 ألف حبة كبتاغون في سوريا

تمكنت مديرية الأمن الداخلي السوري بمنطقة النبك، بالاشتراك مع فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق بكمين محكم، من ضبط سيارة تحمل شحنة من المواد المخدرة على الحدود السورية - اللبنانية، قادمة من لبنان.



وضمّت الشحنة 500 ألف حبة "كبتاغون" و500 كف "حشيش"، بالإضافة إلى 165 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر.



وجرى توقيف شخصين متورطين في العملية وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.