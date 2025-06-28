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زيلينسكي يرغب في الحفاظ على دعم بولندا رغم توتر مع رئيسها القومي الجديد

أخبار دولية
2025-06-28 | 10:44
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زيلينسكي يرغب في الحفاظ على دعم بولندا رغم توتر مع رئيسها القومي الجديد
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زيلينسكي يرغب في الحفاظ على دعم بولندا رغم توتر مع رئيسها القومي الجديد

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "من الأهمية بمكان" الحفاظ على دعم بولندا، البلد المجاور والداعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وذلك قبل بضعة أسابيع من تولي رئيس قومي الحكم، سبق أن أدلى بتصريحات انتقد فيها كييف.
     
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع الرئيس البولندي المنتهية ولايته اندريه دودا إن "بولندا قدمت دعما كبيرا إلى أوكرانيا على صعيد الدفاع" و"داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
     
وأضاف: "من الأهمية بمكان أن نحافظ على طبيعة هذه العلاقات وهذا الدعم"، مع إجراء "حوار محترم" بين البلدين، مؤكدا أن كييف "ستبذل ما في وسعها لتعزيز" العلاقات بينها وبين وارسو.
 
من جهته، أعرب الرئيس البولندي المنتهية ولايته السبت عن "ثقته" بأن خلفه "سيقيم أفضل علاقات ممكنة" بين البلدين الجارين، رغم انتقاداته السابقة لأوكرانيا.
     
وخلال حملته، أعلن الرئيس البولندي القومي المقبل كارول نافروكي بعد فوزه في انتخابات حزيران الرئاسية، أنه يريد تقليص المساعدات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين.
     
واستقبلت بولندا أكثر من مليون لاجىء من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022. لكن شعورا مناهضا للأوكرانيين يتنامى تدريجا داخل قسم من المجتمع، الأمر الذي تسارعت وتيرته خلال الحملة الانتخابية.
     
وحظي نافروكي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووجه أيضا انتقادات متكررة لسعي أوكرانيا الى الانضمام للاتحاد الاوروبي والناتو، فضلا عن اتهامه فولوديمير زيلينسكي بـ"الوقاحة".
     
وكان نافروكي الذي يتسلم منصبه رسميا في السادس من آب، مديرا لمعهد الذاكرة الوطنية في بولندا. وسبق أن مارس ضغوطا على أوكرانيا لتسمح بمواراة آلاف البولنديين الذين قتلوا في مجازر شهدتها فولينيا بين 1942 و1944. ولا يزال هذا الملف يثير توترا بين وارسو وكييف.
     

أخبار دولية

أوكرانيا

زيلينسكي

بولندا

اندريه دودا

كارول نافروكي

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