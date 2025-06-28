الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة إستشهاد 37 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال في ضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي السبت في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ أكثر من عشرين شهرا.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "37 شهيدا على الأقل نقلوا السبت الى المستشفيات وسقط عشرات المصابين في غارات إسرائيلية عدة".



وكان أفاد في حصيلة سابقة بإستشهاد 23 فلسطينيا.



وأعلن بصل أن الجيش الإسرائيلي شن سبع ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 35 شهيدا، بينهم تسعة اطفال: ثلاثة في جباليا بشمال القطاع وستة في مدينة غزة.



وإضافة الى جباليا ومدينة غزة، تحدث بصل الذي أعلن أسماء 15 شهيدا من أصل 37 قضوا السبت، عن ضربات دامية في خان يونس بجنوب القطاع وفي دير البلح بوسطه.



كذلك، أفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا "شهيدين إثنين على الأقل بنيران الاحتلال الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة" في وسط القطاع.