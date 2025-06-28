فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة في "توزيع الغذاء بشكل آمن" في غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده "مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن" في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية.



وجاء تصريح بارو في ظل تزايد الانتقادات لإسرائيل مع سقوط شهداء أثناء انتظارهم تلقي مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة ذات مصادر تمويل غامضة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.



وفرضت إسرائيل مطلع آذار حصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وخفّفت إسرائيل بشكل محدود حصارها في أواخر أيار حين بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عمليات توزيع المساعدات.