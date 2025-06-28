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الهند ترفض بيانا باكستانيا يسعى لاتهامها في هجوم وزيرستان

أخبار دولية
2025-06-28 | 16:24
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الهند ترفض بيانا باكستانيا يسعى لاتهامها في هجوم وزيرستان
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الهند ترفض بيانا باكستانيا يسعى لاتهامها في هجوم وزيرستان

عبرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عن رفضها لبيان الجيش الباكستاني الذي سعى فيه إلى إلقاء اللوم على الهند في هجوم وقع في وقت سابق اليوم السبت في وزيرستان.

وكان الجيش الباكستاني قال في وقت سابق إن انتحاريا قاد سيارة ملغومة مستهدفا رتلا عسكريا السبت في بلدة قرب الحدود مع أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا على الأقل.

وذكر الجيش في بيان، أن الرتل تعرض للهجوم في منطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالية.

أخبار دولية

الهند

الجيش الباكستاني

هجوم

وزيرستان

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