زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب وسط باكستان

ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات وسط باكستان صباح الأحد، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي أفاد المرصد الأميركي أنه وقع قرابة الساعة 3,30 صباحا (22,30 ت غ)، وحدد مركزه على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق مدينة برخان في إقليم بلوشستان الباكستاني.