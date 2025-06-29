الضربة الإسرائيلية على سجن إوين في طهران أودت بـ71 شخصا

أعلنت السلطة القضائية في إيران أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن إوين في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع أودت بحياة 71 شخصا على الأقل، بعد أيام على وقف إطلاق النار بين الطرفين.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إنه "بحسب الأرقام الرسمية، قتل 71 شخصا في الهجوم على سجن إوين"، في إشارة إلى الضربة التي استهدفت الاثنين المجمّع شديد التحصين والواقع شمال طهران في إطار الحرب بين إسرائيل وإيران التي بدأت في 13 حزيران واستمرت 12 يوما.