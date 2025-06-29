الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا لإخلاء أجزاء من شمال غزة

وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء شمال قطاع غزة، محذّرا الفلسطينيين في أجزاء من مدينة غزة والمناطق القريبة من تحرّك وشيك بعد أكثر من 20 شهرا على اندلاع الحرب مع حماس.



ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان نشر على منصة: "إكس" إلى جانب خارطة لشمال غزة، سكان منطقة مدينة غزة وجباليا وغيرهما إلى التوجّه جنوبا "فورا" إلى منطقة المواصي قائلا إن القوات الإسرائيلية تعمل "بقوة شديدة جدا في هذه المناطق (المذكورة) وهذه الأعمال العسكرية ستتصاعد وستشتد وستمتد.. لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".