الارجنتين تعرب عن دعمها لغروسي في مواجهة "التهديدات" الايرانية

أعربت بوينوس ايرس عن دعمها لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الارجنتيني رافايل غروسي، معتبرة أنه يواجه "تهديدات" من إيران.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأرجنتينية نُشر السبت على منصة إكس: "نعرب عن دعمنا الثابت لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، وندين بشدة التهديدات التي وجهتها إيران له".



وأضاف بيان الوزارة: "نحث سلطات هذا البلد على ضمان سلامته وفريقه بالكامل، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرضهم للخطر"، دون أن تحدد طبيعة "التهديدات".







