رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي يعلن أنه عقد محادثات مع مدير "سي آي أيه"

أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أنه أجرى محادثات هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) جون راتكليف، بعد أول اتصال بينهما جرى في منتصف آذار.



وقال ناريشكين على التلفزيون الرسمي: "تحدثت هاتفيا مع نظيري الأميركي واتفقنا على الاتصال مع بعضنا البعض في أي وقت لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، من دون تقديم تفاصيل عن الاتصال الذي يأتي في ظل التقارب بين موسكو وواشنطن.