الدفاع المدني في غزة: استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس، إن طواقمه ومسعفين قاموا بـ"نقل 14 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء (جراء) غارات نفذها الاحتلال في مناطق مختلفة في قطاع غزة".



وأوضح بصل أن "خمسة شهداء وعددا من المصابين بينهم عدد من الأطفال" استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح في شمال شرق مدينة غزة.



وفي خان يونس في جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين آخرين بينهم طفل وامرأتان وأصيب 15 بجروح في غارة نفذتها بعد منتصف ليل السبت الأحد طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.



وذكر مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس أن " جثث عدة وصلت متفحمة، وأن عددا من المصابين يعانون من حروق خطيرة جدا في أنحاء الجسم".



وذكر شهود عيان أن حريقا كبيرا اندلع في عشر خيام على الأقل نتيجة للضربة الجوية.



وقال بصل إن امرأة قتلت بغارة استهدفت فجرا منزلا في جنوب خان يونس.