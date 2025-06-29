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زيلينسكي وقّع مرسومًا في شأن انسحاب أوكرانيا من معاهدة أوتاوا

أخبار دولية
2025-06-29 | 09:12
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زيلينسكي وقّع مرسومًا في شأن انسحاب أوكرانيا من معاهدة أوتاوا
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زيلينسكي وقّع مرسومًا في شأن انسحاب أوكرانيا من معاهدة أوتاوا

وقّع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي مرسومًا في شأن انسحاب البلاد من معاهدة أوتاوا التي تحظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد واستخدامها، وفق ما ذكر الموقع الإلكترونيّ للرئاسة الأوكرانية.

 

وصدقت أوكرانيا على المعاهدة في عام 2005.

 

ونص المرسوم، المنشور على موقع زيلينسكي على الإنترنت، على "دعم اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية بانسحاب كييف من معاهدة 18 أيلول 1997 التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها".

 

وأوضح النائب البارز في البرلمان الأوكرانيّ رومان كوستينكو، وجود حاجة إلى موافقة البرلمان للانسحاب من هذه المعاهدة.

 

وقال: “روسيا ليست طرفًا في هذا الاتفاق وتستخدم الألغام على نطاق واسع ضد جيشنا ومدنيينا".

 

وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى مقيدين في ظروف لا قيود فيها على العدو”.

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