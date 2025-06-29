إسرائيل تعتقل 60 شخصًا في الضفة الغربية

فكّك جهاز الأمن الداخليّ الإسرائيليّ (الشاباك) خلية قال إنّها تضم مقاتلين تابعين لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة واعتقال 60 من أعضائها.

وأوضح الجهاز “الكشف عن بنية تحتية كبيرة ومعقدة وواسعة النطاق تابعة لحركة “حماس” في مدينة الخليل في جنوب الضفة”.

وقال إنّ الخلية "كانت تعمل على تنفيذ هجمات بأشكال متعددة في مدى زمني قريب”.

وأضاف: “تدرب عناصرها على استخدام الأسلحة النارية، وجمعوا معلومات عن أهداف إسرائيلية، وصنعوا مواد متفجرة وركبوا عبوات ناسفة، وذلك بهدف تنفيذ هجمات كبيرة باسم حماس داخل الضفة الغربية وداخل إسرائيل".

ووفقًا للشاباك، تم اعتقال "أكثر من 60 عنصرا من حماس وصودرت أكثر من 22 قطعة سلاح من أنواع مختلفة... وقدم بعضهم خلال التحقيق معلومات قادت إلى اعتقالات إضافية. وبالمجمل، تم إحباط نشاط 10 خلايا إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات".

وأوضح الجهاز “الكشف عن ملابسات عملية إطلاق نار نُفذت عند مفترق بني نعيم (قرب الخليل) قبل 15 عاما، قُتل فيها أربعة إسرائيليين".

ولفت الشاباك إلى أنّ العملية التي استمرت طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن خلال التعاون مع الجيش الإسرائيليّ والشرطة، تُعد "أكبر إنجاز خلال العقد الماضي" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وأكّد أنّه "سيتم تقديم لوائح اتهام تتعلق بالإرهاب ضد المشتبه فيهم".