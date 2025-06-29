نتانياهو: النصر على إيران يوفر فرصًا للإفراج عن الرهائن في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو في مقطع مصور بثه مكتبه أن "النصر" على إيران يوفر "فرصًا" للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتانياهو: "أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أنّ فرصًا عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا. قبل كل شيء، لتحرير الرهائن".

وأضاف: "علينا أيضا معالجة قضية غزة، التغلب على حماس، لكنني أرى أننا سننجز هاتين المهمتين". وكان يتحدث أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وتطرق نتانياهو مجددًا إلى إمكان أن توسع إسرائيل اتفاقات السلام في المنطقة، وقال "ثمة فرص إقليمية واسعة تفتح"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إدلائه بتصريحات ضمن التوجه نفسه.

وفي 2020، أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب.