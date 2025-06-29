إصابة عدد من الأوكرانيين في ضربات روسية ليلية

أُصيب عشرة أشخاص على الأقل بجروح ليل السبت الأحد في ضربات روسية استهدفت عددًا من المناطق في أوكرانيا، حسبما أفادت السلطات الأوكرانية.

وبينما وصلت محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف إلى طريق مسدود، تواصل روسيا قصفها اليوميّ للبلدات والقرى الأوكرانية.

وأفاد تعداد لسلاح الجو الأوكرانيّ بأنّ روسيا التي تحتل حوالى 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، أطلقت 477 مسيّرة متفجّرة و60 صاروخًا من أنواع متعدّدة، مضيفة أنّه تمّ إسقاط 475 مسيّرة و39 صاروخًا.

وقال الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، إنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير "بوتين قرّر منذ فترة طويلة مواصلة الحرب، على الرغم من دعوات السلام من المجتمع الدوليّ”.

وأضاف أنّ "أوكرانيا يجب أن تعزّز دفاعها الجوي، وهو أفضل سبيل لحماية الأرواح"، مجددا تأكيده أنّه "مستعد لشراء" أنظمة أميركية، مثل باتريوت.