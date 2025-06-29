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حريق غابات يهدد منازل في إزمير التركية

أخبار دولية
2025-06-29 | 15:50
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حريق غابات يهدد منازل في إزمير التركية
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حريق غابات يهدد منازل في إزمير التركية

يهدد حريق غابات منازل ومناطق صناعية في محافظة إزمير بغرب تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية الأحد، إضافة إلى شاهد تحدثت إليه وكالة فرانس برس.

     

واندلع الحريق قرابة الساعة 13,00 (10,00 ت غ) بين إقليمين في جنوب وجنوب غرب محافظة إزمير، وانتشر بسرعة بسبب رياح شديدة راوحت سرعتها بين 70 و117 كلم في الساعة، بحسب محافظ إزمير سليمان ألبان.

     

وحالت الرياح الشديدة من دون تدخل المروحيات. لكن قاذفتي مياه، إضافة الى فريق كبير على الأرض، يحاولان إخماد النيران وفق المحافظ.

     

وتم إخلاء خمسة أحياء في واحد من الإقليمين حيث باتت النار تهدد منازل.

     

وفي اتصال مع فرانس برس، قال شاهد إن السكان يقطعون الأشجار في قرية أوركميز لمنع النيران من بلوغ منازلهم.

     

واندلع حريق آخر في مكب للنفايات في غازيمير، على بعد 13 كلم من وسط مدينة إزمير، وانتشر أيضا في الغابة مهددا المنطقة الصناعية في أوتوكنت والتي تضم العديد من وكالات السيارات.

     

ونقلت وسائل إعلام تركية أن مطار إزمير علق رحلاته موقتا.

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