مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار على رجال إطفاء خلال مكافحتهم حريقا بولاية ايداهو الأميركية

قتل شخصان على الأقل عندما تعرض رجال إطفاء لإطلاق نار خلال مكافحتهم حريقا بولاية أيداهو في شمال غرب الولايات المتحدة الأحد، وفق ما أفادت الشرطة.



وقال الشريف روبرت نوريس للصحافيين إن حريقا كان لا يزال مستعرا في منطقة جبلية بمقاطعة كوتيناي حين تبادلت قوات إنفاذ القانون إطلاق النار مع قناص واحد أو أكثر. وأضاف: "لدينا الآن قتيلان وعدد غير معروف من الإصابات".



وكشف أن مطلق النار لم يبد "أي دليل على رغبته بالاستسلام"، مشجعا أي شخص لديه فرصة لتحقيق إصابة محققة ضده "على إطلاق النار لتحييد التهديد". وأشار إلى أن السلطات تعتقد أن القتيلين من رجال الإطفاء.



وطلب نوريس ومسؤولون آخرون من السكان في منطقة الحريق التزام أماكنهم حتى انتهاء المواجهة مع مطلق النار.



ولاحقا، أعلنت السلطات الأميركية مساء الأحد، أنها عثرت على "رجل ميت" على جبل كانفيلد في ولاية أيداهو، حيث وقع رجال إطفاء في مكمن وتعرضوا لإطلاق نار خلال مكافحتهم حريقا.



وقال بيان صادر عن شريف مقاطعة كوتيناي: "هذا المساء، عثر أفراد فرقة سوات (قوات خاصة تابعة للشرطة) على رجل ميت في جبل كانفيلد"، مضيفا: "عثر على سلاح ناري في مكان قريب".



وأفاد البيان بأن الأمر الصادر للسكان بملازمة أماكنهم خلال المواجهة بين قوات إنفاذ القانون وعدد غير محدد من المسلحين "سيتم رفعه".