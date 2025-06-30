الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كندا تعلن استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-06-30 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كندا تعلن استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كندا تعلن استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، بعد أن كان ترامب قد ألغى المفاوضات ردا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
     
وكشف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان، أن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025".
     
وأعلن شامبان أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل".

أخبار دولية

كندا

المحادثات التجارية

الولايات المتحدة

LBCI التالي
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية من اليابان بعد حظرها بسبب كارثة مفاعل فوكوشيما
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار على رجال إطفاء خلال مكافحتهم حريقا بولاية ايداهو الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-10

استئناف المحادثات التجارية في لندن بين الصين والولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-11

نائب رئيس مجلس الدولي الصيني: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة كانت بناءة وأحرزت تقدما

LBCI
أخبار دولية
2025-06-26

وزير الخارجية الإيراني يعلن أن لا "خطة" حتى الآن لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-11

الصين: محادثاتنا التجارية مع الولايات المتحدة كانت صريحة ومتعمقة وبناءة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:19

فرنسا تدعو إيران الى ضمان سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
أخبار دولية
03:14

ترامب: الولايات المتحدة لا تعرض على إيران شيئا

LBCI
أخبار دولية
02:09

بريطانيا تعلن دخول اتفاق خفض رسوم جمركية أميركية على السيارات حيز التنفيذ

LBCI
أخبار دولية
01:58

وزير الخارجية الألماني يزور كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-09

الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات حوالى 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها

LBCI
أخبار دولية
2025-06-23

سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

LBCI
أخبار دولية
2025-04-01

فنلندا تغلق آخر محطة للطاقة تعمل بالفحم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

اللبنانيّ جاد الدنا يخطف لقب احدى ابرز جولات بطولة العالم في الفروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

زفاف جيف بيزوس... لقاء بين الحب والفن في مدينة العشاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

أشهر متحف في العالم يتجدد خطوة تدعم الاقتصاد الفرنسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ذخائر القديسة تيريزيا تواصل جولتها على المناطق اللبنانية والمحطة من الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مهرجان الزمن الجميل… الذاكرة الجميلة تنفض عنها غبار الماضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الدولار الاميركيّ تحت الضغط...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مماطلة النواب قد تحرم المنتشرين من اختيار نوابهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

زلزال سياسيّ إسرائيليّ هزّ أركان المنظومة القضائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
04:24

معلومات للـLBCI: محاولة اغتيال الرئيس السوري احمد الشرع التي احبطها الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية كان مخططا لها خلال زيارة الشرع الى درعا وتقف خلفها خلية تابعة لداعش ترأسها درعاوي الذي اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع

LBCI
اقتصاد
02:10

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...

LBCI
فنّ
05:07

في أجواء صيفية مميزة... دانييلا رحمة تستمتع بعطلتها على شاطئ البحر (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص

LBCI
أخبار لبنان
11:00

الموفد الاميركيّ براك: الشرع لا يكره إسرائيل ويريد السلام وأعتقد بأنّ الأمر نفسه سيحصل مع لبنان

LBCI
فنّ
16:54

انطلقت من استوديو الفن واحتلت قلوب المشاهدين... "الزمن الجميل" يكرّم الإعلامية والكاتبة ليليان إندراوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

ردّ “حزب الله” على المقترحات الأميركية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:41

تقارير اسرائيلية عن أن نتنياهو سيبحث بعد اسبوعين في واشنطن انضمام ثلاث دول لاتفاقيات ابراهام…

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More