كندا تعلن استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، بعد أن كان ترامب قد ألغى المفاوضات ردا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية.



وكشف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان، أن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025".



وأعلن شامبان أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل".