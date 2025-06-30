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ترامب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات "غير عادلة"

أخبار دولية
2025-06-30 | 01:50
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ترامب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات &quot;غير عادلة&quot;
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ترامب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات "غير عادلة"

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثّت الأحد، أن اليابان تُمارس تجارة سيارات "غير عادلة" مع الولايات المتحدة، ويجب أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأميركية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي.

وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25 بالمئة لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد. وتواجه اليابان أيضا رسوما جمركية متبادلة بنسبة 24 بالمئة اعتبارا من التاسع من تموز ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق.

وقال ترامب في المقابلة التي أجرتها معه قناة فوكس نيوز: "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلا، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر".

وأضاف: "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضا. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى".

وشكّل قطاع السيارات حوالي 28 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين (145 مليار دولار).

أخبار دولية

ترامب

الولايات المتحدة

اليابان

سيارات

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