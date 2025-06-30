روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



أفادت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام، بأنه تم إسقاط عشر طائرات فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، وخمس طائرات فوق بحر آزوف الذي يحد روسيا من الشرق.



ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء ذلك. وتكتفي وزارة الدفاع الروسية بذكر عدد الطائرات التي تدمرها قواتها وليس العدد الذي تطلقه أوكرانيا.