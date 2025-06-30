وزير الخارجية الألماني يزور كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى كييف لبحث دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.



وقال فاديفول في بيان: "سنواصل بحزم دعم أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية".