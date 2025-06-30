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بريطانيا تعلن دخول اتفاق خفض رسوم جمركية أميركية على السيارات حيز التنفيذ
أخبار دولية
2025-06-30 | 02:09
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بريطانيا تعلن دخول اتفاق خفض رسوم جمركية أميركية على السيارات حيز التنفيذ
أعلنت الحكومة البريطانية بدء سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والذي ينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا.
وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها عشرة بالمئة بدلا من 27.5 بالمئة سابقا.
وأفاد البيان بأن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة عشرة بالمئة على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر.
لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال من دون حل.
وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الحالي. لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتبارا من التاسع من تموز ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال بيان الحكومة البريطانية: "سنواصل المضي قدما وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا".
أخبار دولية
بريطانيا
رسوم جمركية
السيارات
الولايات المتحدة
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