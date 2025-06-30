فرنسا تدعو إيران الى ضمان سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نددت الحكومة الفرنسية بما وصفتها بأنها "تهديدات" موجهة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، داعية إيران مجددا إلى ضمان سلامة موظفي الوكالة على أراضيها.



وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من غروسي لزيارة المواقع النووية الإيرانية.