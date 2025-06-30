إيران تصف تغير مواقف ترامب بشأن العقوبات بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"

انتقدت إيران تغير مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، واصفة ذلك بأنه "ألاعيب" لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: "ينبغي النظر إلى هذه التصريحات في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيرا جادا عن تفضيل الحوار أو حل المشكلات".