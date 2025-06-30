القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35".



وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما "رفضا كل المبررات" التي استند إليه الالتماس ضد قرار الحكومة. وأضافا: "الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي يحاسبها البرلمان بشكل ديموقراطي".

