أكثر من 900 قتيل في إيران خلال الحرب مع إسرائيل

قتل 935 شخصا على الأقل في إيران أثناء حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، بعد نحو أسبوع على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.



ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير قوله: "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما وشنّها الكيان الصهيوني على بلدنا، تم تحديد هويات 935 شهيدا حتى اللحظة".



وتشمل الحصيلة 132 امرأة و38 طفلا.