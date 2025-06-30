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ترامب يؤكد أنه "لا يعرض شيئا" على ايران ولا "يتحاور" معها
أخبار دولية
2025-06-30 | 09:41
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ترامب يؤكد أنه "لا يعرض شيئا" على ايران ولا "يتحاور" معها
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "لا يعرض شيئا" على إيران، و|أنه "لا يتحاور معها"، وذلك بعد أيام من تحذيره من أنه لن يتردد في قصف البلاد مجددا إذا سعت إلى الحصول على السلاح النووي.
وكتب الرئيس الأميركي على موقعه "تروث سوشال": "لا أعرض شيئا على إيران، على عكس الرئيس السابق باراك أوباما الذي منحها مليارات الدولارات" مقابل اتفاق عام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف: "لا أتحدث معهم حتى، بما اننا دمرنا منشآتهم النووية بالكامل".
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