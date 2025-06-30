الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق ولبنان والأردن وسوريا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى العراق ولبنان والأردن وسوريا بعد رفع القيود المفروضة على المجال الجوي على المنطقة بسبب الأزمة بين إسرائيل وإيران.



وأوضحت الشركة في بيان أنها ستستأنف رحلاتها إلى العراق اليوم، وإلى لبنان والأردن في أول تموز، وإلى سوريا في السادس من الشهر نفسه.