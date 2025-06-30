البيت الأبيض: أميركا ستستأنف المفاوضات التجارية مع كندا على الفور

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات التجارية مع كندا على الفور بعد أن ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.



وقال هاسيت على قناة فوكس نيوز عندما سئل عن استئناف المحادثات: "بالتأكيد". وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب طلب من الكنديين إلغاء الضريبة في اجتماع مجموعة السبع في كندا.



ولفت كذلك إلى أنهم "درسوا الأمر ووافقوا عليه، وبالتأكيد، يعني ذلك أنه يمكننا العودة إلى المفاوضات".

